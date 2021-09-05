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السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟

السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟
http://almnatiq.net/?p=1022449
المناطق - وكالات:

انتشر مقطع فيديو  على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من السلاحف كبيرة الحجم وهي تركض في باحة.

 

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بسرعة فائقة وسط استغراب وتعجب الكثير من الرواد.

 

وأظهر المقطع نحو 6 سلاحف تركض بسرعة “على غير العادة” ما أثار استغراب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلا: “لم أكن أعرف أن السلاحف يمكنها الركض”، فيما قال آخر: “مهلا.. السلاحف سريعة؟”.

 

وفي حين انتشر هذا المقطع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على عشرات ملاين المشاهدات، تبين أن هذا المقطع هو في الواقع “عمل فني” (ثلاثي الأبعاد)، أنشأه فيرنون جيمس مانلاباز ، متخصص في الواقع المعزز، ونشره مؤخرا على صفحته الشخصية في “إنستغرام” التي يعرض فيها أعماله الفنية.

 

ويشتهر الفنان المقيم في لوس أنجلوس برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، إذ أن مقاطع الفيديو التي يصممها انتشرت مرارا وتكرارا.

 

وفي حديثه عن فنه، أخبر مانلاباز موقع “Colossal” في وقت سابق أن إبداعاته الرقمية هي “مزيج من المفاهيم المخطط لها مسبقًا والإلهام التلقائي”، لافتا إلى أنه يحتفظ بهاتفه وكاميرا 360 الخاصة به دائما حتى يتمكن من التقاط اللقطات في أي وقت.

 

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