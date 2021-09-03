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مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية (فيديو)

مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1022451
محررو المناطق

أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد، علي أن الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية يعد جريمة ومخالفة.

 

وأضاف المحيميد خلال لقائه في برنامج اليوم علي فضائية الإخبارية، أن التقييمات لها وضعها واعتبارها لأنها تسبب شغف لدى الأخرين.

 

وتابع المحيميد، «أنه لا يجب وضع اللوم علي المقيمين، لأن التقيم يخضع في أغلب الأحيان إلى رد الفعل والانطباع عن المنتج أو المنشأة، وأن اللوم يكون على صاحب المنشأة نفسه لعدم توفير حماية كافية له ولموقعه، وهو ما يتيح الفرصة الي الانتقاد ويسبب حرج لأصحاب تلك الأماكن، ويتسبب في إغلاقها».

 

وأوضح المستشار القانوني، بأن التقيم حق أصيل للمواطن، لكن إذا تجاوز الحد قد يضع نفسه تحت طائلة القرانون.

 

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