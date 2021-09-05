بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً

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مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلاب الي المدراس مرة أخري، لابد من إعادة برمجة الجسم على إيقاع العمل اليومي وضبط الجهاز العصبي ليعمل في الصباح.

حيث أكدت خبيرة التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، علي دور الإفطار وما يجب أن يحتويه من أجل أن يساعد الدماغ والجهاز العصبي على العمل بسرعة منذ ساعات الصباح الأولى، وفقا لسبوتنيك.

ونصحت الخبيرة بأن يتم اختيار أطباق الإفطار بعناية تامة، مؤكدة علي إنه بالنسبة للفطور، تحتاج إلى فيتامينات ب ، وهو موجود في الحبوب الكاملة وخبز الجاودار. هذه الفيتامينات بمثابة منشطات للجهاز العصبي بأكمله، لأنه بدون فيتامينات ب ، لا تحدث عمليات التمثيل الغذائي.

وأوصت الخبيرة بضرورة تناول البيض بشكل منتظم على الإفطار، لأن ذلك سيساعد على تنبيه الدماغ وجعله يتخذ القرارات الصحيحة بشكل أسرع.

وأضافت الخبيرة، هناك أطعمة لها تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية للدماغ. أولا وقبل كل شيء، هي البيض، وخاصة صفارها. يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي مقدمة لأستيل كولين. ناقل عصبي يوفر إشارة بين الخلايا العصبية. هناك هو المسؤول عن الفجوة بين ما كنا نظن وما قلناه. يساعد في العثور على الكلمة الصحيحة وتذكر التعريف الصحيح. لذلك سيكون تناول البيض في وجبة الإفطار حلا جيدا للغاية.