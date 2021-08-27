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مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 

مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 

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مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 

مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 
http://almnatiq.net/?p=1022476
محررو المناطق

أعلن أحمد الغامدى مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، فتح الحركة جزئيًا على اتجاه واحد على طريق القعير سلوى من تقاطع شاطئ الدانة باتجاه طريق الجيك، مشيرًا إلى أنه تم الاستعجال فى إنشاء الرامب، علمًا بأنه جاري إنشاء تقاطع متكامل لطريق الجيك لخدمة الطريق هذا، لافتًا إلى أن المشروع من المشاريع المهمة التى سوف تنقل الحركة من المدينة الصناعية بالجبيل مباشرة خارج النطق العمرانى من غرب مطار الدمام إلى طريق القعير سلوى.

 

وأضاف الغامدى في لقائه عبر قناة الإخبارية، أن المتبقي حاليًا إنشاء جسرين وجارى طلب الميزانية لهما، موضحًا أنه عند استكمال المشاريع سوف ينتقل تصنيف الممكلة من الطبقة اللوجستية محليا إلى رقم واحد كما أن الترتيب العالمي سوف يزيد تصنيف المملكة من الرقم 48 الى 25 عالميًا فى الطبقة اللوجستية.

 

وحول مدة إنتهاء المشروع، قال الغامدى إنه قبل البدء فى العمل تم توعية المواطنين و تم التنسيق بأمن الطرق والمرور وعمل إعلانات واضحة إرشادية تحدد الطرق المغلقة والطرق البديلة للتسهيل على المواطنين، كما تم تحديد وقت كل مرحلة بمدة زمنية 3 أسابيع يكون فيها المشروع منتهي وقد فُتحت الحركة فى الطريق الرئيسي بالمسارين.

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