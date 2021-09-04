احدث الأخبار

«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق
أبرز المواد
 لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة
أبرز المواد
 70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم
أبرز المواد
 مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 
أبرز المواد
 أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق
أبرز المواد
 لهذا السبب.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»
أبرز المواد
 مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية (فيديو)
أهم الاخبار
 «خبير أرصاد» عن طقس اليوم: أجواء حارة.. وأمطار على 5 مناطق
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية» تكشف طريقة تبليغ الولادة وتسمية المولود
أبرز المواد
 تطور جسم الإنسان لم ينته بعد.. وهذا هو الدليل
أبرز المواد
 «الجوازات» ترد على مقيم يرغب بأخذ خروج وعودة لأكثر من عام
أبرز المواد
«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين

«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين

أبرز المواد
وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

أبرز المواد
لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة

لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة

أبرز المواد
70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

أبرز المواد

«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين

«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين
http://almnatiq.net/?p=1022507
المناطق - واس:

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن تبقى 13 يوماً،  على انتهاء مهلة التسجيل للأراضي  الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة تبوك.

 

يأتي ذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 13 يوماً.

 

وقال البرنامج إن هذا الإعلان يستهدف التأكيد على ملّاك الأراضي غير المطورة والخاضعة للنظام في تبوك، بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً؛ بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لبرنامج “الأراضي البيضاء” على الرابط: idlelands.housing.gov.sa , قبل انتهاء المهلة في 18 سبتمبر من العام 2021، تجنباً لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

 

وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المدينة المنوّرة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

 

روابط ذات صلة

سيدة تتطوع بطلاء جدران إحدى المدارس في تبوك (فيديو)

سيدة تتطوع بطلاء جدران إحدى المدارس في تبوك (فيديو)
«الأمن البيئي» يوقف 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

«الأمن البيئي» يوقف 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك تطلق أول مكتبة طبية رقمية بالمنطقة

مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك تطلق أول مكتبة طبية رقمية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*