احدث الأخبار

70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم
أبرز المواد
 مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 
أبرز المواد
 أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق
أبرز المواد
 لهذا السبب.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»
أبرز المواد
 مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية (فيديو)
أهم الاخبار
 «خبير أرصاد» عن طقس اليوم: أجواء حارة.. وأمطار على 5 مناطق
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية» تكشف طريقة تبليغ الولادة وتسمية المولود
أبرز المواد
 تطور جسم الإنسان لم ينته بعد.. وهذا هو الدليل
أبرز المواد
 «الجوازات» ترد على مقيم يرغب بأخذ خروج وعودة لأكثر من عام
أبرز المواد
 بعد عودة الدراسة.. «خبيرة» تكشف أطعمة تنشط عمل المخ صباحاً
أبرز المواد
 السلاحف «الراكضة السريعة».. فيديو يغزو مواقع التواصل.. ما حقيقته؟
أبرز المواد
 عالم أمريكي: كان بالإمكان منع وقوع كارثة وباء كورونا لو فعلت الصين هذا الأمر
أبرز المواد
70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

أبرز المواد
مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 

مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 

أبرز المواد
أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق

أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق

أبرز المواد
لهذا السبب.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

لهذا السبب.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

أبرز المواد

70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=1022514
محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر عدد (٣) وظائف شاغرة على المرتبة السابعة وعدد (٤٧) وظيفة على المرتبة السادسة و (٢٠) وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من (الرياض – جدة – الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد  حيث يمتد التقديم حتى مساء اليوم الأحد.

 

ونوّهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى ضرورة توافر شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المتقدم، وهي أن يكون :

١- سعودي الجنسية.

٢- مكملاً ( ثمانية عشر )عاماً من العمر.

٣- لائقاً صحياً للخدمة.

٤- حسن السيرة والأخلاق.

٥- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

٦- غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

٧- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

٨- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (٢٢٦) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة و السابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية.

 

وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

 

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية

www.hrsd.gov.sa وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٤/ ١ / ١٤٤٣هـ، الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الأحد ٢٨/ ١/ ١٤٤٣هـ الساعة الرابعة مساءً.

روابط ذات صلة

«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم

«فيلوسي العربية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. تعرف على شروط التقديم
هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين

هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين
«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة

«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*