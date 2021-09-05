70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر عدد (٣) وظائف شاغرة على المرتبة السابعة وعدد (٤٧) وظيفة على المرتبة السادسة و (٢٠) وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من (الرياض – جدة – الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد حيث يمتد التقديم حتى مساء اليوم الأحد.

ونوّهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى ضرورة توافر شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المتقدم، وهي أن يكون :

١- سعودي الجنسية.

٢- مكملاً ( ثمانية عشر )عاماً من العمر.

٣- لائقاً صحياً للخدمة.

٤- حسن السيرة والأخلاق.

٥- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

٦- غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

٧- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

٨- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (٢٢٦) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة و السابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية.

وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية

www.hrsd.gov.sa وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٤/ ١ / ١٤٤٣هـ، الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الأحد ٢٨/ ١/ ١٤٤٣هـ الساعة الرابعة مساءً.