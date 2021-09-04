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وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

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وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق
http://almnatiq.net/?p=1022515
محررو المناطق:

ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حصول إمارة منطقة القصيم على النطاق الأخضر في أعمال تحقيق كفاءة الإنفاق، وفقاً لمراجعة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لشهر يونيو.

 

وأعرب وزير الداخلية، في كتابه للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن شكره للأمير ولفريق العمل بإمارة المنطقة على هذا الإنجاز، متطلعا الأمير إلى المحافظة عليه، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح.

 

من جانبه، أمير القصيم، متابعة وزير الداخلية لمنجزات إمارة المنطقه، لافتا إلى أن إمارة منطقة القصيم، ماضية بإذن الله بالإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، بما يحقق التطلعات المأمولة من البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة.

 

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