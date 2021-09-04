احدث الأخبار

التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة
المناطق
 «الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق
أبرز المواد
 لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة
أبرز المواد
 70 وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم
أبرز المواد
 مدير النقل بالشرقية: فتح الحركة جزئيًا بطريق «العقير – سلوى» 
أبرز المواد
 أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق
أبرز المواد
 لهذا السبب.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»
أبرز المواد
 مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر المواقع الإلكترونية (فيديو)
أهم الاخبار
 «خبير أرصاد» عن طقس اليوم: أجواء حارة.. وأمطار على 5 مناطق
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية» تكشف طريقة تبليغ الولادة وتسمية المولود
أبرز المواد
 تطور جسم الإنسان لم ينته بعد.. وهذا هو الدليل
أبرز المواد
التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة

التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة

المناطق
«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين

«الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين

أبرز المواد
وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

أبرز المواد
لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة

لمدة شهرين.. إغلاق جسر «وادي الرمة» بسبب أعمال الصيانة

أبرز المواد

التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة

التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة
http://almnatiq.net/?p=1022516
محررو المناطق

عُقد اليوم بمقر الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة اجتماعا تنسيقيا جمع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، والمدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، ومدير تعليم المخواه الدكتور علي بن محمد الجالوق، تأكيداً على الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتوفير بيئة صحية آمنة ومحفزة تدعم العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المنطقة.

 

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آلية العمل المشترك بين الإدارات المعنية، ومناقشة الأدوار والمهام بين تعليم المنطقة والشؤون الصحية فيما يخص تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة ” وقاية ” داخل المدارس بما يحقق صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون المثمر بين الصحة وتعليم المنطقة، للرفع من مستوى الصحة والسلامة في المدارس في ظل تداعيات فيروس كورونا؛ من خلال توصيف وتحديد المهام والمسؤوليات بين إدارة الشؤون الصحية وتعليم المنطقة، والتنسيق الدائم والمشترك في مختلف الاتجاهات، وبناء الخطط الاستباقية في التعامل مع أي مخاطر محتملة – لا قدر الله -، والاستعداد المبكر لها، من خلال تنفيذ البروتوكولات المبلغة لعزل المصابين والمشتبه بهم والتواصل مع ذويهم والجهات المعنية ، وتقديم الخدمات المناسبة ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المناسبة داخل المنشآت التعليمية ، و تشكيل فرق العمل بين الجانبين في القطاعين الصحي والتعليمي التي تعنى بأدوار الإشراف على تطبيق الإجراءات الوقائية، والمتابعة والرصد والتقصي للحالات، ورفع التقارير الدائمة حول الوضع الصحي بشكل عام، علاوة على تعيين ضابط اتصال بين الجانبين يعنى بالتواصل المباشر والفوري لتقديم الدعم المناسب على مدار الساعة وكذلك تكثيف نشر التوعية والتثقيف الصحي للطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي،

 

وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة د.عبدالخالق الزهراني إلى اهتمام الإدارة البالغ بسلامة الجميع لاسيما الطلاب والطالبات، وأوضح أن الإدارة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها صحة المنطقة لتوحيد الجهود المشتركة من أجل سلامة المجتمع المدرسي بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات المبلغة من هيئة الصحة العامة ” وقاية ”

ونوه بما تقوم به المديرية العامة للشؤون الصحية من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك بين الجانبين لرفع درجة الوعي في الوسط التربوي والتعليمي، مشيدا بتعاونها الدائم والمستمر.

روابط ذات صلة

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة

جرعات كورونا المُعطاة بالمملكة تصل إلى 37.7 مليون جرعة
وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر

وكيل الصحة: مصير السجائر الإلكترونية يتحدد 9 سبتمبر
معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

معالجة نفسية: 10 أضرار صحية خطيرة لاستخدام الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*