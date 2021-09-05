3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه

محررو المناطق:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي لمن بلغ السن القانوني، مشيرة إلى أن السن القانوني للإحالة على المعاش هو 60 عاما.

وحددت التأمينات الشروط كالتالي:

أن يبلغ العامل سن 60 سنة وهو العمر القانوني للإحالة على المعاش، حتى يتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي.

أن يكون قد قام بقضاء المدة الخاصة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهي 120 شهرا على الأقل.

يمكن الحصول على المعاش التقاعدي المبكرة مع تقديم سبب التوقف عن مزاولة المهنة

وعن كيفية حساب المعاش التقاعدي، كشفت التأمينات عن عدة خطوات جاءت كالتالي: