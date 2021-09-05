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3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه

3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه
http://almnatiq.net/?p=1022554
محررو المناطق:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي لمن بلغ السن القانوني، مشيرة إلى أن السن القانوني للإحالة على المعاش هو 60 عاما.

 

وحددت التأمينات الشروط كالتالي:

  • أن يبلغ العامل سن 60 سنة وهو العمر القانوني للإحالة على المعاش، حتى يتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي.
  • أن يكون قد قام بقضاء المدة الخاصة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهي 120 شهرا على الأقل.
  • يمكن الحصول على المعاش التقاعدي المبكرة مع تقديم سبب التوقف عن مزاولة المهنة

وعن كيفية حساب المعاش التقاعدي، كشفت التأمينات عن عدة خطوات جاءت كالتالي:

  • الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الرسمي.
  • اختيار حاسبة المعاش التقاعدي (قائمة الخدمات الإلكترونية).
  • النقر على بدء الخدمة.
  • اختيار نوع الخدمة سواء كانت مدني أو عسكري، ثم اختار سبب ترك الخدمة.
  • تحديد قيمة آخر راتب، مع كتابة عدد سنوات الخدمة وعدد شهور الخدمة.
  • النقر في النهاية عرض قيمة المعاش.

 

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