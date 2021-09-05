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أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة أبهـا

أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة أبهـا
http://almnatiq.net/?p=1022573
المناطق - واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة أبهـا ، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

أقدم / جراب بن مصلح بن دشن القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل/ وعلان بن حامد بن ناصر القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بإرتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية, صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه والحكم بقتله قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ جراب بن مصلح بن دشن القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الأحد 28 / 1 / 1443هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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