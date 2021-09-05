«ديوان المظالم» يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

المناطق - واس

يبدأ ديوان المظالم غداً الاثنين تلقي طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر ” منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني ” ويستمر حتى يوم الأربعاء 8 /2 /1443هـ، مستهدفاً طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى ديوان المظالم نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، من خلال هذه البرامج التدريبية إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية، وفق ما رُسم له في رؤيته من خطط وأهداف تُملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.