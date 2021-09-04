احدث الأخبار

للمرة الثانية منذ يوليو.. فلكية جدة ترصد انتشاراً جديداً للبقع الشمسية
أبرز المواد
 «ديوان المظالم» يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية
أبرز المواد
 3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه
أبرز المواد
 أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة أبهـا
أبرز المواد
 أمانة الرياض تدعو المنشآت التجارية إلى الإلتزام برمز الاستجابة قبل 1 يناير 2022
أبرز المواد
 صناعة «السعف».. مهنة تتوارثها النساء في وادي الدواسر
أبرز المواد
 حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ46
أبرز المواد
 «خطأ قاتل» تقع فيه أثناء ارتداء الكمامة قد يصيبك بـ«دلتا بلس»
أبرز المواد
 وزير المياه اليمني يحذر العالم من كارثة كبرى بسبب خزان صافر النفطي
أبرز المواد
 التعليم والصحة يبدأن تطبيق «بروتكولات وقاية» في المدارس بالباحة
المناطق
 «الأراضي البيضاء»: انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك في هذا الموعد وغرامة على المخالفين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يثمن حصول «القصيم» على النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق
أبرز المواد
للمرة الثانية منذ يوليو.. فلكية جدة ترصد انتشاراً جديداً للبقع الشمسية

للمرة الثانية منذ يوليو.. فلكية جدة ترصد انتشاراً جديداً للبقع الشمسية

أبرز المواد
«ديوان المظالم» يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

«ديوان المظالم» يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

أبرز المواد
3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه

3 شروط لاستحقاق «المعاش التقاعدي».. وهذه خطوات حسابه

أبرز المواد
أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة أبهـا

أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمدينة أبهـا

أبرز المواد

للمرة الثانية منذ يوليو.. فلكية جدة ترصد انتشاراً جديداً للبقع الشمسية

للمرة الثانية منذ يوليو.. فلكية جدة ترصد انتشاراً جديداً للبقع الشمسية
http://almnatiq.net/?p=1022581
المناطق - واس:

رصدت الجمعية الفلكية بجدة للمرة الثانية منذ شهر يوليو الماضي، وجود أربع مجموعات من البقع الشمسية في وقت واحد على سطح الشمس.

 

وقال  رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الدورة الشمسية الجديدة بدأت في النصف الثاني من العام 2020م، ولوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة في النشاط على الشمس بشكل مطرد، وهناك اعتقاد بأنها ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربع الماضية، في حين إذا استمرت الاتجاهات الحالية يمكن أن تصل ذروتها في العام 2024.

 

وأشار إلى أن الانتشار المفاجئ للبقع الشمسية علامة على قوة الدورة الشمسية الجديدة 25، والخروج من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة، موضحًا أن هذه الدورة الشمسية تسير قبل موعدها المحدد، حيث أشارت توقعات علمية سابقة أنها ستبلغ ذروتها في العام 2025، ولكن مثل حالات الانتشار هذه تدعم فكرة أن الحد الأقصى لنشاط الدورة الشمسية يمكن أن يحدث مبكراً بعام.

 

وتابع رئيس الجمعية، : “الآن ستبدأ مراقبة زيادة عدد البقع الشمسية تدريجياً فيما تبقى من هذا العام 2021، وخلال العام المقبل 2022، عندها سيتم معرفة ما إذا كانت الدورة الشمسية 25 ستتوافق مع التنبؤات أو تفعل شيئاً مختلفاً تماماً، فلا يزال توقع الدورة الشمسية علماً ناشئاً، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين”.

 

وبين أن التنبؤ بنشاط الدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيومغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة

الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة
صاحب مطعم بجدة: التقييمات السلبية لـ«جوجل» تسببت في تدمير مشاريع الشباب (فيديو)

صاحب مطعم بجدة: التقييمات السلبية لـ«جوجل» تسببت في تدمير مشاريع الشباب (فيديو)
فلكية جدة: رصد هلال القمر المتناقص مقترنًا بالتوأمين في سماء المملكة

فلكية جدة: رصد هلال القمر المتناقص مقترنًا بالتوأمين في سماء المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*