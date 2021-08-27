دخل موسوعة «جينيس».. طيار يُحلق بطائرة داخل نفقين (فيديو)

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أصبح المغامر الإيطالي داريو كوستا، أول طيار يحلق رسميا بطائرة داخل نفقين بالقرب من إسطنبول في تركيا.

وحلق كوستا على متن طائرة سباق داخل النفق الأول، وحافظ على ارتفاع أقل من متر واحد وهو محاط بالخرسانة الصلبة من جميع الجوانب.

ثم طار كوستا، من هذا النفق البالغ طوله 360 مترا إلى نفق ثان على بعد 360 مترا أيضا في 43.44 ثانية، وهو ما حققه بشكل مثالي على الرغم من سرعة الرياح.