وظيفية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

محررو المناطق

كشف مستشفى قوى الأمن عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، للعمل بـ الرياض، مؤكدة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للمسمى الوظيفي: مشرف خدمات بيئية.ف

واشترط المستشفى أن يكون المرشح للوظيفة حاصل على- شهادة الثانوية العامة، ويفضل درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الصحة البيئية أو مجال ذي صلة، ويكون لديه خبرة لا تقل عن سنتان لحملة الثانوية العامة و سنة لحملة الدبلوم، ولا يشترط الخبرة مع البكالوريوس، ويفضل خبرة إشرافية سابقة، وكذلك القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإجنليزية بشكل جيد والقدرة على العمل في بيئة متعددة الجنسيات.

كما تضمنت الشروط أن يكون لديه مهارات القيادة وخدمة العمالء الفعالة لضمان مستوى عاٍل من رضا المرضى والزوار والموظفين والعمالء الخارجيين ، وكذلك معرفة عملية بتطبيقات Microsoft والقدرة على استخدام Word و E.

ولمن يرغب في التقديم الضعط هنــــــــــا:

https://sfh.akhtaboot.com/en/saudi-arabia/jobs/riyadh/147197-Environmental-Services-Supervisor-at-Security-Forces-Hospital-Program