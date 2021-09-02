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الخارجية السودانية لإثيوبيا: لا نية لنا بغزو أرض الغير

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الخارجية السودانية لإثيوبيا: لا نية لنا بغزو أرض الغير

الخارجية السودانية لإثيوبيا: لا نية لنا بغزو أرض الغير
http://almnatiq.net/?p=1022590
المناطق - الرياض:

ردت وزارة الخارجية السودانية على اتهام إثيوبيا للخطرطوم بدعم مجموعة إرهابية من إقليم تيغراي لتدمير سد النهضة عبر أراضيه.

 

وأكدت  وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم لا نية لها بغزو أرض الغير، معتبرة أن اتهام أديس أبابا غرضه الاستهلاك السياسي.

 

وأبدت الخارجية السودانية أسفها للتصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، في إشارة لسد النهضة، وقالت إن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي.

 

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، ليلة أمس، التزامها التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحة أن الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية.

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