احدث الأخبار

7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون
أبرز المواد
 الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم
أبرز المواد
 أمير مكة يبحث مع القنصل العام لسلطنة عمان سبل التعاون
أبرز المواد
 الأمن البيئي يعلن ضبط 5 مواطنين لارتكابهم مخالفات صيد بالمجمعة
أبرز المواد
 خالد الفيصل يقدم جائزة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة
أجواء المناطق
 استشاري يكشف أعراض إصابة الأطفال بكورونا
أبرز المواد
 بحضور وزير الموارد البشرية.. أمير الجوف يشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل
أبرز المواد
 سيول شديدة في إسبانيا تجرف السيارات وتلحق أضرارًا بالمنازل
أبرز المواد
 إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا
دولي
 الكشف عن موعد ظهور البرازيلي «أنسيلمو» في أول مبارة له مع النصر 
أبرز المواد
 دراسة: سلالة «دلتا» يمكنها البقاء داخل الماء 72 ساعة
أبرز المواد
 الخارجية السودانية لإثيوبيا: لا نية لنا بغزو أرض الغير
أبرز المواد
7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون

7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون

أبرز المواد
الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم

الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم

أبرز المواد
أمير مكة يبحث مع القنصل العام لسلطنة عمان سبل التعاون

أمير مكة يبحث مع القنصل العام لسلطنة عمان سبل التعاون

أبرز المواد
الأمن البيئي يعلن ضبط 5 مواطنين لارتكابهم مخالفات صيد بالمجمعة

الأمن البيئي يعلن ضبط 5 مواطنين لارتكابهم مخالفات صيد بالمجمعة

أبرز المواد

7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون

7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون
http://almnatiq.net/?p=1022599
المناطق_ وكالات

تعتبر لغة الجسد من اللغات التى تسهل فهم الأشخاص وشئ أساسيا لمعرفة ما يفكرون به، فلم تعد الكلمات هي الشئ الأساسي للحصول على المعلومات حول الأشخاص، فيكفي فقط الاهتمام بما تخبرنا به إيماءات الآخرين وحركاتهم ولغة أجسادهم بشكل عام

وهناك 7 حركات يقوم بها الأشخاص بأجسادهم تشير إلى ما يفكرون به بشكل لا إرادي حسب لغة الجسد، وفقا لموقع «Brightside».

الحركة الأولى :التقليد

قد يقوم الشخص في بعض الأحيان بتقليد شخص آخر أو نسخ حركاته أو حتى نبرة الصوت، فإن تقليد حركة الجسد يعطي بشكل عام علامة أو إشارة على الإعجاب أو الاهتمام، فالشخص يقلد حركات الآخرين بشكل لا إرادي في إشارة على إعجابه بهم.

الحركة الثانية: حك الرأس

إذا حك الشخص رأسه بيده بشكل متكرر، فقد يكون ذلك أحد أعراض نقص الفهم، الارتباك، التوتر أو الإحباط، وتعد واحدة من أشهر إشارات لغة الجسد.

الحركة الثالثة: طرف العين بشكل متكرر

جميع البشر يطرفون رمش أعينهم بشكل تلقائي نظرًا لكونها في التركيبة الفسيولوجية بالجسم، وعندما يقوم الشخص بذلك بشكل متكرر، فقد يدل على كونه متوترا، أو عصبيا، ويعاني من القلق أو أنه يكذب بشأن ما يقوله.

الحركة الرابعة : تجعيد الشفاه

تعد حركة تجعيد الشفاه أو ضمها إلى أحد جوانب الفم تعبيرًا عن الرفض أو إظهار الاستياء في كثير من الأحيان، وقد تشير أيضًا إلى الارتباط بالعصبية، التوتر أو النية لإخفاء مشاعر أخرى بطريقة ما.

الحركة الخامسة: وضع اليد على الخصر

في كثير من الأحيان يضع الشخص يده على خصره وذلك يعد علامة على التحدي أو الغضب أو الانزعاج، كما يمكن أن يكون أيضًا دليلًا على الفخر والثقة بالنفس.

الحركة السادسة : تشابك الأيدي

عند شبك اليدين أمام الوجه أو أمام الجسم أثناء الوقوف، فتلك إشارة عادة على موقف سلبي ومحاولة لقمعه وإخفائه، وقد يكون الشخص الذي يفعل ذلك قلقًا أو محبطًا، لذا يحاول إخفاء عدم ارتياحه ومحاولة الابتعاد عن الأشخاص الآخرين.

الحركة السابعة: اتجاه نظر العين

يمكن أن يكون الاتجاه الذي ينظر إليه الناس عند التفكير، علامة على حقيقة الشئ الذي يتفوه به الأخرون، فإذا نظر الشخص الذي تتحدث إليه إلى اليسار، فذلك يعني أنه يحاول أن يتذكر أمرًا ما، أما إذا نظر إلى اليمين فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه يختلق ما يقول أي يكذب في ذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*