7 حركات في «لغة الجسد» تكشف لك ما يفكر به الآخرون

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تعتبر لغة الجسد من اللغات التى تسهل فهم الأشخاص وشئ أساسيا لمعرفة ما يفكرون به، فلم تعد الكلمات هي الشئ الأساسي للحصول على المعلومات حول الأشخاص، فيكفي فقط الاهتمام بما تخبرنا به إيماءات الآخرين وحركاتهم ولغة أجسادهم بشكل عام

وهناك 7 حركات يقوم بها الأشخاص بأجسادهم تشير إلى ما يفكرون به بشكل لا إرادي حسب لغة الجسد، وفقا لموقع «Brightside».

الحركة الأولى :التقليد

قد يقوم الشخص في بعض الأحيان بتقليد شخص آخر أو نسخ حركاته أو حتى نبرة الصوت، فإن تقليد حركة الجسد يعطي بشكل عام علامة أو إشارة على الإعجاب أو الاهتمام، فالشخص يقلد حركات الآخرين بشكل لا إرادي في إشارة على إعجابه بهم.

الحركة الثانية: حك الرأس

إذا حك الشخص رأسه بيده بشكل متكرر، فقد يكون ذلك أحد أعراض نقص الفهم، الارتباك، التوتر أو الإحباط، وتعد واحدة من أشهر إشارات لغة الجسد.

الحركة الثالثة: طرف العين بشكل متكرر

جميع البشر يطرفون رمش أعينهم بشكل تلقائي نظرًا لكونها في التركيبة الفسيولوجية بالجسم، وعندما يقوم الشخص بذلك بشكل متكرر، فقد يدل على كونه متوترا، أو عصبيا، ويعاني من القلق أو أنه يكذب بشأن ما يقوله.

الحركة الرابعة : تجعيد الشفاه

تعد حركة تجعيد الشفاه أو ضمها إلى أحد جوانب الفم تعبيرًا عن الرفض أو إظهار الاستياء في كثير من الأحيان، وقد تشير أيضًا إلى الارتباط بالعصبية، التوتر أو النية لإخفاء مشاعر أخرى بطريقة ما.

الحركة الخامسة: وضع اليد على الخصر

في كثير من الأحيان يضع الشخص يده على خصره وذلك يعد علامة على التحدي أو الغضب أو الانزعاج، كما يمكن أن يكون أيضًا دليلًا على الفخر والثقة بالنفس.

الحركة السادسة : تشابك الأيدي

عند شبك اليدين أمام الوجه أو أمام الجسم أثناء الوقوف، فتلك إشارة عادة على موقف سلبي ومحاولة لقمعه وإخفائه، وقد يكون الشخص الذي يفعل ذلك قلقًا أو محبطًا، لذا يحاول إخفاء عدم ارتياحه ومحاولة الابتعاد عن الأشخاص الآخرين.

الحركة السابعة: اتجاه نظر العين

يمكن أن يكون الاتجاه الذي ينظر إليه الناس عند التفكير، علامة على حقيقة الشئ الذي يتفوه به الأخرون، فإذا نظر الشخص الذي تتحدث إليه إلى اليسار، فذلك يعني أنه يحاول أن يتذكر أمرًا ما، أما إذا نظر إلى اليمين فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه يختلق ما يقول أي يكذب في ذلك.