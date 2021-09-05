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الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم

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الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم

الإمارات تطلق نظام إقامة جديد وتعلن عن ميزة لمن فقدوا وظائفهم
http://almnatiq.net/?p=1022634
محررو المناطق

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن تدشينها أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدا من الفئات.

من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأحد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة “مشاريع الخمسين”، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

 

وتتيح “التأشيرات الخضراء” الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.

 

وأكدت الحكومة، أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

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