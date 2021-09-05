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انخفاض كبير في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

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انخفاض كبير في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

انخفاض كبير في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
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محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545.243 إصابة.

 

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 219 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534.062 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8.579 حالة وفاة.

 

وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

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