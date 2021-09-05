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متحدث «الصحة» يزف بشرى سارة بشأن مؤشر إصابات كورونا بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=1022683
محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك دراسات علمية أثبتت تلقي جرعتي لقاح كورونا للحماية من مضاعفات كورونا.

 

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، «نبشركم..منحنى الإصابات بكورونا والحالات الحرجة في المملكة يواصل الانخفاض».

 

وأوضح المتحدث، بأن من 10% إلى 30% في العالم من المتعافين من كورونا يعانون من مضاعفات كوفيد طويل الأمد ، واللقاحات تساهم في توفر الحماية.

 

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545.243 إصابة.

 

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 219 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534.062 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8.579 حالة وفاة.

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