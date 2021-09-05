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الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة
http://almnatiq.net/?p=1022704
محررو المناطق

أعلن  المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، عن إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للكشف عن  مستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمملكة.

 

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545.243 إصابة.

 

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 219 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534.062 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8.579 حالة وفاة.

 

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