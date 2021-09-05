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الرياض تتصدر إصابات كورونا بالمملكة.. ومكة الثانية

الرياض تتصدر إصابات كورونا بالمملكة.. ومكة الثانية
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محررو المناطق:

سجلت منطقة الرياض، اليوم الأحد، أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 35 إصابة، وذلك خلال حصيلة اليوم التي أعلنتها وزارة الصحة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (219) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534,062) حالة ولله الحمد.

 

وجاءت المناطق الأكثر إصابة وتعافيا كالتالي: الرياض 35- مكة المكرمة 22 – المنطقة الشرقية 14- منطقة جازان 9- منطقة المدينة المنورة 8- منطقة القصيم 8- منطقة عسير 7- منطقة نجران 6- منطقة حائل 4- منطقة تبوك 3- منطقة الحدود الشمالية 2- منطقة الجوف 1- منطقة الباحة 1.

 

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