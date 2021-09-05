«التعليم» تتيح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر «مدرستي»

محررو المناطق

أتاحت وزارة التعليم، المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة، أن المقررات الإلكترونية تشمل المهارات الحياتية والأسرية، ومادة التفكير الناقد، واللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والمهارات والتقنيات الرقمية.

ولفتت إلى أن المقررات الإلكترونية تهدف إلى ضبط جودة التعليم وتحسين نواتج التعّم، وتمكين القياس المعياري، وتعزيز الدافعية للتعلم من خلال توفير وسائط متعددة، وتحقيق تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

ونوهت إلى أن المقررات الإلكترونية تحتوي على فيديوهات، وأنشطة تفاعلية، وإنفوجرافيك، وموشن جرافيك، ونقاشات، وواجبات، وملخصات للدروس.