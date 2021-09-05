تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة مساء اليوم الأحد.

وكتب الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر”: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل “البرك” حتى الساعة 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر، اليوم الأحد، من تكون أمطار رعدية على محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.