احدث الأخبار

الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»
أبرز المواد
 وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني بقطر
محليات
 تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 بالتفاصيل..4 خطوات لحجز الاسم التجاري إلكترونياً
أهم الاخبار
 «التعليم» تتيح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر «مدرستي»
أبرز المواد
 السفارة الأميركية بالرياض: محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة أمر غير مقبول
أبرز المواد
 متحدث الصحة: تطعيم الأطفال دون 12 عاما لا يزال تحت الدراسة
أبرز المواد
 الرياض تتصدر إصابات كورونا بالمملكة.. ومكة الثانية
أبرز المواد
 الصحة: 15 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا
أبرز المواد
 الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)
أبرز المواد
 متحدث «الصحة» يزف بشرى سارة بشأن مؤشر إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 الصحة: نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا تقترب من 44%
أبرز المواد
الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»

الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»

أبرز المواد
وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني بقطر

وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني بقطر

محليات
تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

أبرز المواد
بالتفاصيل..4 خطوات لحجز الاسم التجاري إلكترونياً

بالتفاصيل..4 خطوات لحجز الاسم التجاري إلكترونياً

أهم الاخبار

الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»

الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»
http://almnatiq.net/?p=1022735

كثفت الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير من جهودها تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها خلال الأسابيع الماضية.

ونجحت الرقابة الميدانية في مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية، وأكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية المجهولة المصدر.
وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلافها على الفور.

روابط ذات صلة

تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
تستمر عدة أيام.. توقعات بأمطار على 6 مناطق ابتداءً من الغد

تستمر عدة أيام.. توقعات بأمطار على 6 مناطق ابتداءً من الغد
 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*