الرقابة الميدانية في عسير تضبط 3 أطنان من الخضار والفاكهة «مجهولة المصدر»

كثفت الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير من جهودها تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها خلال الأسابيع الماضية.

ونجحت الرقابة الميدانية في مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية، وأكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية المجهولة المصدر.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلافها على الفور.