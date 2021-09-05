استشاري أمراض معدية يكشف حقائق خطيرة عن متحورات «دلتا» و «مو»

حذر الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية، من خطورة المتحورات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، مشددا على أنها مثيرة للقلق نتيجة لسرعة انتشارها، وكذلك قادرة على مقاومة اللقاحات.

وقال ” عسيري” في تغريدة عبر “تويتر”: هناك قائمتان للمتحورات، متحورات مثيرة للقلق “أي لها أثر على الانتشار أو الشدة او مقاومة اللقاحات، وهي ٤ : الفا ، بيتا، جاما و دلتا، مشيرا إلى أن “دلتا هو السائد الآن في العالم وسحب البساط من كل المتحورات الأخرى”.

وأضاف في تغريدة أخرى عن المتحورات تحت المراقبة، وهي ٥ أنواع، ومنها متحور “مو” وهي التي لم يتضح إن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة او مقاومة اللقاحات ، وقال إن متحور “مو” جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا”.