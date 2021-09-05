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استشاري أمراض معدية يكشف حقائق خطيرة عن متحورات «دلتا» و «مو»

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استشاري أمراض معدية يكشف حقائق خطيرة عن متحورات «دلتا» و «مو»

استشاري أمراض معدية يكشف حقائق خطيرة عن متحورات «دلتا» و «مو»
http://almnatiq.net/?p=1022746

حذر الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية، من خطورة المتحورات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، مشددا على أنها مثيرة للقلق نتيجة لسرعة انتشارها، وكذلك قادرة على مقاومة اللقاحات.

وقال ” عسيري” في تغريدة عبر “تويتر”: هناك قائمتان للمتحورات، متحورات مثيرة للقلق “أي لها أثر على الانتشار أو الشدة او مقاومة اللقاحات، وهي ٤ : الفا ، بيتا، جاما و دلتا، مشيرا إلى أن “دلتا هو السائد الآن في العالم وسحب البساط من كل المتحورات الأخرى”.

وأضاف في تغريدة أخرى عن المتحورات تحت المراقبة، وهي ٥ أنواع، ومنها متحور “مو” وهي التي لم يتضح إن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة او مقاومة اللقاحات ، وقال إن متحور “مو” جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا”.

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