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شاهد.. لقطات لتدمير 3 طائرات حوثية مُفخخة قبل استهدافها المملكة

شاهد.. لقطات لتدمير 3 طائرات حوثية مُفخخة قبل استهدافها المملكة

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شاهد.. لقطات لتدمير 3 طائرات حوثية مُفخخة قبل استهدافها المملكة

شاهد.. لقطات لتدمير 3 طائرات حوثية مُفخخة قبل استهدافها المملكة
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محررو المناطق

عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، لقطات لتدمير وإسقاط طائرات بدون طيار “مُفخخة” أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية أمس السبت باتجاه المملكة.

 

ووثّقت اللقطات، لحظة تدمير ثلاث طائرات مُفخخة بعد إطلاقها من الأراضي اليمنية وقبل وصولها إلى المملكة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن أمس نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية، و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

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