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ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية.. والتداولات تتجاوز 7.5 مليارات ريال

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية.. والتداولات تتجاوز 7.5 مليارات ريال

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ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية.. والتداولات تتجاوز 7.5 مليارات ريال

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية.. والتداولات تتجاوز 7.5 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1022753

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم في نهاية جلسة التداولات مسجلا 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.5 مليارات ريال.

وكشفت تقرير التداول عن وصول عدد الأسهم المتداولة لأكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للإتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات زجاج، والإنماء, ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

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