أمطار غزيرة على 5 مناطق في مكة المكرمة

توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل مناطق: “أضم، العرضيات، ميسان، الجموم، الكامل”.

وحذر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأحد، من استمرار هطول الأمطار حتى الساعة الثامنة مساء، مصحوبة بنشاط للرياح، ونقلت عن الدفاع المدني، والمركز الوطني للأرصاد تحذيرات حول استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة.