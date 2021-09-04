شاهد..افتتاح الحركة المرورية جزئياً على طريق الظهران – بقيق وطريق العقير- سلوى

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم الأحد عن فتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران – بقيق وطريق العقير- سلوى.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر” مقطع فيديو يوضح أبرز المعلومات عن إنشاء الطريق الرابط بطول 14 كم، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، إضافةً لأعمال الجسور العلوية.

وقامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ المنحدر الذي يربط طريق الظهران- بقيق بطريق العقير- سلوى باتجاه خليج الدانة، وذلك ضمن مشروع جاري تنفيذه لتسهيل حركة المرور على الجزء الذي تم فتحه أمام حركة المرور، حيثُ يعتبر هذا المشروع جزء من الطريق الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية، والذي يتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة، مع تنفيذ المنحدرات الخاصة بالجسر، إضافةً لتنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول 7 كم.