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انطلاق الرحلات الجوية بين مصر والكويت بعد توقف 13 شهرًا بسبب «كورونا»

انطلاق الرحلات الجوية بين مصر والكويت بعد توقف 13 شهرًا بسبب «كورونا»

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انطلاق الرحلات الجوية بين مصر والكويت بعد توقف 13 شهرًا بسبب «كورونا»

انطلاق الرحلات الجوية بين مصر والكويت بعد توقف 13 شهرًا بسبب «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=1022796

استأنفت اليوم الأحد، حركة رحلات الطيران بين الكويت والقاهرة؛ وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 13 شهراً نتيجة لتطبيق لإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وانطلقت حركة الطيران بين الجانبين بواقع 11 رحلة جوية سفر ووصول، تنقل على متنها 907 ركاب، على أن تكون البداية من مطار القاهرة إلى الكويت، بخمس رحلات بدأت أولها في تمام الساعة 7.10 صباحاً بتوقيت القاهرة وعلى متنها 95 راكبا، ثم تعقبها رحلة أخرى لمصر للطيران ثم رحلتان لطيران الجزيرة ورحلة للخطوط الجوية الكويتية، ويبلغ عدد الركاب المغادرين من مطار القاهرة 582 راكبا.
فيما يستقبل مطار القاهرة اليوم 6 رحلات من مطار الكويت، منهم رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة بدون ركاب ثم 5 رحلات عودة منهم رحلتان لمصر للطيران ورحلتان للجزيرة الكويتية ورحلة واحدة للخطوط الجوية الكويتية، ينقلون على متنهم 325 راكبا.

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