بالصور..محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

شهد محافظ بيشة المكلف المشرف العام على مهرجان صفري بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، ختام فعاليات مهرجان صفري بيشة 2021، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية .

واستعرض خلال الحفل، عضو اللجنة الإعلامية بالمهرجان ظافر آل سعدان جهود اللجنة الإعلامية في رصد توثيق فعاليات المهرجان بالتعاون مع جميع اللجان في المهرجان وفق خطة يشرف عليها رئيس اللجنة الإعلامية، مشيدا بدعم محافظ بيشة لأعمال اللجنة حتى وصل المهرجان لهذا الحضور الإعلامي في جميع القنوات الفضائية والصحف ووسائل التواصل .

وخلال كلمته، شكرمحافظ بيشة القيادة الحكومية على مايجده المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن من اهتمام ورعاية في كافة المجالات، كما شكر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على رعايته للمهرجان ، مقدما شكره لكل ماقُدِّم من فعاليات، مشيرا إلى استمرار السوق لمدة 60 يوماً.

وأشاد المحافظ بجهود جميع اللجان والإدارات الحكومية ودعم رجال الأعمال بالمحافظة .

من جهته أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان قباس الفهد بأن المهرجان في هذه الدورة واصل تميزه في الدورات السابقة، حيث انطلق بعقد عدد من ورش العمل لرسم خطة تنفيذية للمهرجان حرصت خلالها اللجنة العليا للمهرجان على تنويع الفعاليات ولم تحصرها على بيع وشراء التمور لتشمل جميع الفئات، من العائلة والطفل والشباب، وحتى كبار السن، مشيرا إلى أن المهرجان ينطلق منذ الصباح بحركة البيع والشراء لتمور الصفري بإشراف من لجنة السوق والإحصاء الذي يشرف عليها مدير مكتب البيئة المهندس مريح الشهراني، وفي المساء معرض مصاحب وفعاليات متنوعة وفق برامج تشرف عليها اللجنة المنظمة لتحقق رغبات ضيوف المهرجان وزواره من جميع الفئات، كما أُقيم عدد من ورش لعمل والبرامج التدريبية والندوات والتي تواكب محاور رؤية المملكة 2030، في الجانب السياحي والزراعي وأعمال التطوع، إضافة إلى انطلاق متجر بيع صفري بيشة الإلكتروني.

بعد ذلك كرّم محافظ بيشة جميع الجهات المشاركة ولجان المهرجان والشركات والمؤسسات الداعمة .