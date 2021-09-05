مصادر: اعتماد آلية جديدة لشراء برامج العمرة للقادمين من الخارج

محررو المناطق

كشفت مصادر، عن اعتماد آلية جديدة لشراء برامج العمرة للقادمين من الخارج.

وأوضحت المصادر وفقاً لقناة “العربية”، أن الآلية الجديدة تكون بنظامين الأول من خلال مشغل أو صاحب عمل أو مشغل آخر وتُصدر من خلاله تأشيرات لـ25 معتمراً أو أكثر بناء على التعاقد بين شركة العمرة السعودية ووكيل سفر خارجي معتمد.

ولفتت إلى أن النظام الآخر يتم بين المشغل والعميل ويتيح لمعتمري الخارج الدخول مباشرة عبر مجموعة صغيرة تبدأ من شخص وحتى 9 أشخاص، من خلال اختيار البرنامج المطلوب في المنصات المعتمدة.