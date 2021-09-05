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الخارجية البريطانية: ندين محاولات استهداف المدنيين في المملكة

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الخارجية البريطانية: ندين محاولات استهداف المدنيين في المملكة

الخارجية البريطانية: ندين محاولات استهداف المدنيين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1022833

أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، محاولات استهداف المدنيين في المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال “راب” في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، إن سلوك الحوثيين الطائش تسهله إيران ويهدد المدنيين ويعيق تحقيق السلام.

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