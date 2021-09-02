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«تتيح تحصيل رسوم على المحتوى الخاص».. «تويتر» يطلق ميزة جديدة للمستخدمين 

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«تتيح تحصيل رسوم على المحتوى الخاص».. «تويتر» يطلق ميزة جديدة للمستخدمين 

«تتيح تحصيل رسوم على المحتوى الخاص».. «تويتر» يطلق ميزة جديدة للمستخدمين 
http://almnatiq.net/?p=1022840

أعلنت إدارة موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن إطلاق ميزة جديدة طرح المتابعين المتميزين، والتي تمكن المستخدمين من تحصيل رسوم على المحتوى الخاص بالمشتركين فقط.

ويمكن لصناع المحتوى نشر تغريداتهم على أن تصل إلى المتابعين المتميزين فقط. وتظهر التغريدات في الجداول الزمنية لهؤلاء المشتركين فقط.

ومن المقرر أن تبدأ الميزة، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير، حاليًا عبر تطبيق المنصة لنظام iOS فقط. وتقتصر على مجموعة اختبار من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقدموا لتجربتها.

ويمكن لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا متابعة حسابات Super Follow الموجودة في مجموعة الاختبار الأولية.

ويتم تمييز المشتركين المدفوعين بشارة Super Follower خاصة تميزهم عن المتابعين غير المدفوعين. وتظهر الشارة في الردود، مما يزيد من قدرة المتابع على التفاعل مباشرة مع الحسابات التي يختار دعمها.

وبالنسبة للحسابات التي تم تشغيل Super Follows بها، يظهر الخيار مع زر مميز في صفحة الحساب.

وتخطط المنصة لطرح الميزة عبر iOS في المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة، وتقول إنها تكون متاحة عبر أندرويد والويب قريبًا.

ويمكن لمستخدمي Super Follows تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولارات أو 9.99 دولارات شهريًا، مع معالجة المدفوعات من خلال Stripe.

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