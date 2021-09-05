«أبشر» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدماتها

محررو المناطق

أجابت منصة “أبشر” على أبرز الأسئلة الأكثر استفساراً بخصوص الخدمات المقدمة من قبلها.

وجاء أبرز الأسئلة كالتالي:

لدي خادمة وهي حالياً في فترة التجربة ولم يصدر لها إقامة كيف يتم عمل تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر؟

ـ يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك بمنصة “أبشر” ثم اختيار العمالة خدمات ـ إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

هل يتطلب حجز موعد لدى الجوازات لتفعيل أو تحديث رقم الجوال في منصة أبشر في حال عدم قبول البصمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية؟

ـ نعم يتطلب حجز موعد من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة “أبشر” ثم اختيار المواعيد ـ الجوازات ـ حجز موعد.

كيف يتم رفع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب في خدمة تواصل من خلال منصة “أبشر”؟

يتم ذلك بعد اختيار الخدمة المطلوبة ورفع الوثائق جميعها في ملف واحد.

كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة من خلال منصة “أبشر”؟

أولاً: يتم سداد رسوم تحديد التأشيرة من خلال حسابك البنكي، ثانياً: الدخول على حسابك في منصة أبشر واختيار “أفراد الأسرة ـ خدمات ـ تمديد تأشيرة زيارة”.

كيف يتم إصدار رخصة سير بدل تالف أو فاقد من خلال المنصة؟

ـ يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة “أبشر” ثم اختيار مواعيد ـ المرور ـ حجز موعد ـ إصدار رخصة سير بدل تالف أو فاقد.