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الخارجية البريطانية: ندين محاولات استهداف المدنيين في المملكة

القبض على 3 مقيمين لمحاولة تهريبهم 75 ألف قرص إمفيتامين

القبض على 3 مقيمين لمحاولة تهريبهم 75 ألف قرص إمفيتامين

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القبض على 3 مقيمين لمحاولة تهريبهم 75 ألف قرص إمفيتامين

القبض على 3 مقيمين لمحاولة تهريبهم 75 ألف قرص إمفيتامين
http://almnatiq.net/?p=1022853

 

قامت  المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، من القبض على 3 مقيمين  لمحاولة تهريبهم أكثر من 75 ألف قرص إمفيتامين.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض، تم إحباط تهريب (75,794) قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها وهم مقيمان من الجنسية السورية وآخر من الجنسية المصرية وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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