تاليسكا يسجل الهدف الثاني للنصر أمام الفيصلي (فيديو)

تمكن اللاعب اندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي الفيصلي، في المباراة التجريبية التي تجمع بينهما اليوم الأحد.

ويلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم، نادي الفيصلي، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية.

والتقى الفريقان خلال الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري، 19 أغسطس الماضي، وانتهى اللقاء بانتصار الفيصلي 2-1.