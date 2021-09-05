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شاهد.. اتصال هاتفي مع «الهلال الأحمر» ينقذ طفلاً من الموت

شاهد.. اتصال هاتفي مع «الهلال الأحمر» ينقذ طفلاً من الموت

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شاهد.. اتصال هاتفي مع «الهلال الأحمر» ينقذ طفلاً من الموت

شاهد.. اتصال هاتفي مع «الهلال الأحمر» ينقذ طفلاً من الموت
http://almnatiq.net/?p=1022874
محررو المناطق

نجح أحد منسوبي الهلال الأحمر، في إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق في مسبح وفقد الوعي.

 

وبدأت الواقعة مع تلقي الهلال الأحمر اتصالاً من مُقيم مصري يطلب المساعدة بعدما فقد نجله الوعي، حيث وجه رجل الهلال الأحمر تعليمات لوالد الطفل من أجل إنقاذه، حتى نجح في إفاقته وخروجه من الحالة الصحية الخطرة.

 

وأوضح والد الطفل ويدعى محمد رمضان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن نجله كان يلعب معه في مياه حمام سباحة، قبل أن يسقط منه داخل المياه ويفقد الوعي، مبيناً أن مكالمة الهلال الأحمر أنهت الأزمة وساعدت في إنقاذ الطفل.

 

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