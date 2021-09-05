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سعد الحقيل: تقييمات الإنترنت ليست مقياسا للجودة..ويجب الاهتمام بالترويج عبر التواصل الاجتماعي

سعد الحقيل: تقييمات الإنترنت ليست مقياسا للجودة..ويجب الاهتمام بالترويج عبر التواصل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1022882

قال الدكتور سعد الحقيل، رئيس قسم التسويق بجامعة الفيصل، إن عملية التقييم عبر الإنترنت مهمة ولكن ليست هي الطريقة الوحيدة الواجب الاعتماد عليها، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم تتأثر كثيراً بالتقييمات عبر الإنترنت، كونها تعتمد على شراء خدمة وليس منتج بعينه.

وأضاف “الحقيل” في حديثه لقناة “العربية”، أن الإنترنت عالم مفتوح وشراء منتج معين يختلف عن شراء خدمة، فمن الممكن أن تشترى منتج من أى مكان بالعالم وتقيمه بنفسك، وفي ظل الإنترنت المفتوح نقول أن من لم ينضج اليوم ينضج غدا ، لابد أن نبحث عن المصداقية ومصداقية الشخص الذي قام بالتغريدة أو التقييم.

وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك شركات عالمية تقوم برفع التقييم أو تقلل منها وربما تكون بدوافع بيزنس أو غيرها، شدد الحقيل على أنه هذه طريقة قديمة، وإن الزيارة للمطعم أو المكان توقف كل هذا التخوف”.

ودعا الحقيل إلى ضرورة الاهتمام بحسابات التواصل الاجتماعي، حيث قال “هذه المطاعم التي تجد لها تقييم على الإنترنت مقصرة جدا فى إنشاء حسابات مجانية لها بالسوشيال ميديا أو حسابات على الانستجرام لنشر كل مايخص المطعم، إذا كان هناك اتصالات ممتازة أو خدمة عملاء ممتازة لا تتكلف صفر ريال وموجودة لماذا لا تستغلها المطاعم لصالحها، اعتقد أن أغلب العملاء الجدد المهتمون بالتقييم سيتواصلون معهم فهم مصدر المعلومة الأصلي”

وتابع:” وهناك العديد من المطاعم الممتازة ليس لها وسيلة تواصل والتى لا تكلفها الكثير من الأموال، وللأسف نجد أن التعليقات السلبية أكثر انتشاراً من تقييمات جوجل، لا اعتقد أن ما يتم تداوله من أن تقييم خرائط جوجل  أدى إلى إفلاس الكثير من المطاعم بسبب التقييمات السيئة له، فالعميل يتجاهل التعليقات الإيجابية ويتعلق بالتعليقات السلبية فقط، هذه الصفة موجودة في الشخص بشكل عام، ولكن لا اعتقد أن مثل هذا الأمر يجعل صاحب المطعم يخسر، أو يخرج من البيزنس بسبب تقييمات سيئة للمكان.

جاء ذلك تعليقا على الجدل الذي ساد مواقع التواصل الاجتماعي حول تقييمات المطاعم على الإنترنت.

جدير بالذكر أن الدكتور سعد الحقيل هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة كل من “شركة سنمار للاستشارات” منذ 2016، “وكالة دهاء للدعاية والإعلان”، وشريك مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة “جمعية التسويق”، ومؤسس ومالك “شركة دهاء للدعاية والإعلان”، ورئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في “جمعية السلياك”، ورئيس قسم التسويق في “جامعة الفيصل” منذ 2015، وعضو مجلس كلية الأعمال في الجامعة ذاتها منذ 2015.

 

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