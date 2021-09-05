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استشاري: محاطون بمواد مُسرطنة بسبب الأجهزة الإلكترونية.. وهذه نصيحتي للجميع

استشاري: محاطون بمواد مُسرطنة بسبب الأجهزة الإلكترونية.. وهذه نصيحتي للجميع
http://almnatiq.net/?p=1022885
محررو المناطق

حذر استشاري أمراض الدم، الدكتور سعيد العامودي، من الاقتراب الدائم من الأجهزة الإلكترونية والذكية في المنزل؛ لتجنب الإصابة بالأمراض السرطانية.

 

وقال العامودي في مداخلة مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إن الجميع مُحاط بمواد مسرطنة بسبب الأجهزة الإلكترونية الذكية والريموت وعوادم السيارات والجو الملوث والمواد الصبغية وأدوات التجميل.

 

ونوه إلى أن تلك الأجهزة تخلق طفرات جينية تؤدي لأمراض سرطانية ومناعية، لذا يجب الابتعاد عنها.

 

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