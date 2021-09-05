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أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

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أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»
http://almnatiq.net/?p=1022890
محررو المناطق

شهد محافظ بيشة المُكلف سعيد بن ناصر الطلوق، اليوم الأحد، ختام فعاليات مهرجان صفري بيشة، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، بالتعاون مع عدة جهات.

 

وقدم الطلوق، الشكر لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على رعايته للمهرجان، وكذلك كل من شارك في فعاليات المهرجان المُتميزة، مشيداً بجهود الغرفة وجميع اللجان والإدارات الحكومية ودعم رجال الأعمال.

 

وشدد رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، قباس الفهد، على أن المهرجان واصل تميزه هذا العام، حيث جرى تنويع الفعاليات لتشمل جميع الفئات، إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات.

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