الأرصاد: شهرين للبدء في المرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى دخول الشتاء (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1022900

قال حسين القحطاني، متحدث المركز الوطنى للأرصاد، إنه حسب التقييم الذي بثه المركز الوطني للأرصاد فالمملكة دخلت في فصل الخريف وهي مرحلة انتقالية سيكون فيها تذبذب لدرجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض في معدلاتها بفصل الخريف.

وأضاف القحطاني خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه من المنتظر أن تشهد المملكة انخفاض نسبي ما دون الأربعين درجة على بعض المناطق خاصة المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية، والمرتفعات الجبلية بشكل عام درجات حرارتها معتدلة ولكن تحدث بعض التقلبات مثل الرياح النشطة المثيرة للأتربة في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية والساحلية والشرقية والشمالية، وكذلك سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل المناطق الجنوبية.

وتابع: “هناك فرصة لهطول أمطار في فصل الخريف، لكن بشكل عام ليس كل مناطق المملكة، وهناك فرصة لأمطار قد تصل لمعدل قد تشهدها بعض مناطق المملكة منها الرياض والمرتفعات الجنوبية، والمدينة المنورة.

 

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