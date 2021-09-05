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ضبط 36 مُخالفة بمنافذ بيع المستلزمات المدرسية

ضبط 36 مُخالفة بمنافذ بيع المستلزمات المدرسية
http://almnatiq.net/?p=1022904
محررو المناطق

حررت فرق وزارة التجارة، 36 مخالفة فورية على المنشآت المُخالفة، وذلك خلال جولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

ونفذت فرق الوزارة، 3036 جولة؛ للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة.

 

ودعت الوزارة، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات في المكتبات والقرطاسيات.

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