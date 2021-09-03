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شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات في مكة.. ومواطن يروي تفاصيل الواقعة

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات في مكة.. ومواطن يروي تفاصيل الواقعة
http://almnatiq.net/?p=1022907

شهدت مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء اليوم الأحد، والتقاط مواطن مشهد مرعب بعدما ضربت صاعقة رعدية، برج تابع لإحدى شركات الاتصالات.

وقال مصور الفيديو ويدعى “وائل الحتيرشي”، إن الصاعقة ضربت برج الاتصالات على طريق جعرانة الرابط بين الجعرانة والعاصمة المقدسة؛ لافتاً بأنه كان يوثق الأمطار بالصدفة عندما ضربت الصاعقة الرعدية البرج؛ ما أدى إلى توقف المارة؛ حيث يقع البرج على مقربة من الطريق.

وتعرضت مكة المكرمة لموجة أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وتركزت غزارتها على الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية.

 

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