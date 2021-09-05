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وكيل الصحة يوضح حقيقة الاختلاف بين لقاحي فايزر وموديرنا.. ويوجه رسالة مهمة حول استرازينيكا

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وكيل الصحة يوضح حقيقة الاختلاف بين لقاحي فايزر وموديرنا.. ويوجه رسالة مهمة حول استرازينيكا

وكيل الصحة يوضح حقيقة الاختلاف بين لقاحي فايزر وموديرنا.. ويوجه رسالة مهمة حول استرازينيكا
لقاحات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1022916

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية عبدالله بن مفرح عسيري، أنه لا توجد أية اختلافات بين كل من لقاح فايزر وموديرنا.

وأضاف عسيري في تغريدة عبر “تويتر”، ان فايزر ومودرنا نفس التقنية والمنشأ ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة وليس لأحدهما تفضيل على الآخر اطلاقاً.

وتابع: “ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك او بنتك للجرعة الثانية لأنك تبحث فقط عن فايزر، مشيرا إلى أن الوحيد المستثني من القاعدة هو لقاح استرازينيكا لأنه غير مجاز حالياً لمن هم دون سن ١٨ سنة”.

 

 

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