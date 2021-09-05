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«النيابة العامة» تكشف أحكام نظام العلامة التجارية والعقوبات الخاصة بها

«النيابة العامة» تكشف أحكام نظام العلامة التجارية والعقوبات الخاصة بها
http://almnatiq.net/?p=1022920
محررو المناطق

أوضحت النيابة العامة، أحكام نظام “العلامة التجارية” والعقوبات الخاصة بها، محذرةً من مخالفتها.

 

وبيّنت النيابة العامة، أنه سيتم معاقبة كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظاماً تسجيله كعلامة تجارية.

 

ونوهت إلى أن ذلك يشمل كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذو صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

 

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن أيضاً، الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

 

وشددت على أنه سيتم معاقبة أيضاً كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وذلك بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

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