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البنك المركزي السعودي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»

البنك المركزي السعودي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»

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البنك المركزي السعودي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»

البنك المركزي السعودي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»
http://almnatiq.net/?p=1022928

أصدر البنك المركزي السعودي، بيانا رسميا قبل قليل، أكد خلاله عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر “للفلل – الأدوار – الشقق” عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

ودعا “المركزي” إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

وطالب البنك المركزي الجميع بالاطلاع على كافة المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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