«تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

محررو المناطق

كشفت إدارة التعليم في المنطقة الشمالية، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب”.

وأكدت أن الحادثة قديمة ووقعت قبل أكثر من 6 سنوات حيث استكملت إجراءاتها، وجرى إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين، لافتةً إلى أنه تبين بأن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة.

وشددت على حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر، مؤكدةً أهمية تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل والتأكد من المعلومات وصحتها ومصداقيتها وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.