«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام

قال محمد الصفيان، متحدث أمانة المنطقة الشرقية، إن الأمانة أطلقت مبادرات عديدة للاستفادة من بقايا الأغذية، مشيرا إلى أن قيمة مخالفة رمي المخلفات تبدأ من 1000 ريال وتتصاعد بحسب التكرار.

وأضاف ” الصفيان” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمانة تحاول الاستفادة من بقايا الطعام عبر أجهزة توزع في المنازل لاستخراج الأسمدة الخاصة والاستفادة من بقايا الطعام”.

وأوضح أن العمل في المشروع يقوم على محورين الأول هو التوعية بضرورة عدم إلقاء الأغذية في الأماكن العامة، والمحور الثاني هو إبرام عقود وشراكات مع الجهات المختلفة، وكذلك شراكة استثمارية مع إحدى الشركات التي تعمل على تحويل الأطعمة وبقاياها إلى أسمدة، وكل ذلك من أجل دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة”.

وتابع: “كما نهدف إلى تشجيع المسطحات الخضراء من خلال إنتاج الأسمدة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا من أجل دعم تحقيق استدامة السلامة البيئية”، مضيفا: “رمي بقايا الأغذية يعد مخالفة نظامية، وسوف نطبق النظام والعقوبات التي تتم تدريجيا على حسب حجم المحالفة، حيث تبدأ من 1000 ريال وتتصاعد بحسب التكرار، وهناك مخالفات على من يتسببون في تشويه المظهر العام سواء في الشوارع ومداخل المدن والحدائق العامة والمتنزهات وتفعيل الدور الرقابي لمنع هذه الأفعال.

وكان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قد أطلق مبادرة حفظ النعمة، التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقيةً منذ أكثر من عام، كما دشن جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، والذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي نقي بنسبة 100%، وتخفيض انبعاث الروائح غير المستحبة.

ويعمل الجهاز على مزج بقايا الأطعمة من خلال عملية أوتوماتيكية تستهلك القليل من الطاقة، ويستخدم النظام كائنات عضوية مجهرية بدرجات حرارة عالية لتحليل بقايا الطعام والمواد العضوية بدون الحاجة الى تكرار إضافة الكائنات العضوية المجهرية أو إضافات أخرى الى حجرة التحليل، ويعتمد وقت المعالجة على كمية بقايا الطعام إلا أن الطعام الاعتيادي الممزوج لا يستغرق عادة أكثر من 24 ساعة للاختفاء تماما.

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