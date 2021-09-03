احدث الأخبار

«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام
أبرز المواد
 شاهد.. سرعة تصرف شاب تُنقذ طفلاً تركه والده في مركبة
محليات
 «تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب
منطقة الحدود الشمالية
 البنك المركزي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»
أبرز المواد
 وكيل الصحة يوضح حقيقة الاختلاف بين لقاحي فايزر وموديرنا.. ويوجه رسالة مهمة حول استرازينيكا
أبرز المواد
 «النيابة العامة» تكشف أحكام نظام العلامة التجارية والعقوبات الخاصة بها
محليات
 سعد الحقيل: تقييمات الإنترنت ليست مقياسا للجودة..ويجب الاهتمام بالترويج عبر التواصل الاجتماعي
أهم الاخبار
 ضبط 36 مُخالفة بمنافذ بيع المستلزمات المدرسية
محليات
 شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات في مكة.. ومواطن يروي تفاصيل الواقعة
أبرز المواد
 الأرصاد: شهرين للبدء في المرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى دخول الشتاء (فيديو)
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان التطورات الأخيرة في أفغانستان
عاجل
 أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»
منطقة عسير
عاجل

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان التطورات الأخيرة في أفغانستان

عاجل

الخارجية البريطانية: ندين محاولات استهداف المدنيين في المملكة

«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام

«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام

أبرز المواد
شاهد.. سرعة تصرف شاب تُنقذ طفلاً تركه والده في مركبة

شاهد.. سرعة تصرف شاب تُنقذ طفلاً تركه والده في مركبة

محليات
«تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

«تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

منطقة الحدود الشمالية
البنك المركزي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»

البنك المركزي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»

أبرز المواد

«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام

«غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام
http://almnatiq.net/?p=1022932

قال محمد الصفيان، متحدث أمانة المنطقة الشرقية، إن الأمانة أطلقت مبادرات عديدة للاستفادة من بقايا الأغذية، مشيرا إلى أن قيمة مخالفة رمي المخلفات تبدأ من 1000 ريال وتتصاعد بحسب التكرار.

 

وأضاف ” الصفيان” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمانة تحاول الاستفادة من بقايا الطعام عبر أجهزة توزع في المنازل لاستخراج الأسمدة الخاصة والاستفادة من بقايا الطعام”.

 

وأوضح أن العمل في المشروع يقوم على محورين الأول هو التوعية بضرورة عدم إلقاء الأغذية في الأماكن العامة، والمحور الثاني هو إبرام عقود وشراكات مع الجهات المختلفة، وكذلك شراكة استثمارية مع إحدى الشركات التي تعمل على تحويل الأطعمة وبقاياها إلى أسمدة، وكل ذلك من أجل دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة”.

 

وتابع: “كما نهدف إلى تشجيع المسطحات الخضراء من خلال إنتاج الأسمدة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا من أجل دعم تحقيق استدامة السلامة البيئية”، مضيفا: “رمي بقايا الأغذية يعد مخالفة نظامية، وسوف نطبق النظام والعقوبات التي تتم تدريجيا على حسب حجم المحالفة، حيث تبدأ من 1000 ريال وتتصاعد بحسب التكرار، وهناك مخالفات على من يتسببون في تشويه المظهر العام سواء في الشوارع ومداخل المدن والحدائق العامة والمتنزهات وتفعيل الدور الرقابي لمنع هذه الأفعال.

 

وكان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قد أطلق مبادرة حفظ النعمة، التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقيةً منذ أكثر من عام، كما دشن جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، والذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي نقي بنسبة 100%، وتخفيض انبعاث الروائح غير المستحبة.

 

ويعمل الجهاز على مزج بقايا الأطعمة من خلال عملية أوتوماتيكية تستهلك القليل من الطاقة، ويستخدم النظام كائنات عضوية مجهرية بدرجات حرارة عالية لتحليل بقايا الطعام والمواد العضوية بدون الحاجة الى تكرار إضافة الكائنات العضوية المجهرية أو إضافات أخرى الى حجرة التحليل، ويعتمد وقت المعالجة على كمية بقايا الطعام إلا أن الطعام الاعتيادي الممزوج لا يستغرق عادة أكثر من 24 ساعة للاختفاء تماما.

https://twitter.com/i/status/1434574245959458821

 

روابط ذات صلة

خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي

خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي
تشكيل مجلس الشرقية للمسؤولية الإجتماعية

تشكيل مجلس الشرقية للمسؤولية الإجتماعية
اسبوع من الحملات يطيح بـ ” 208 ” مخالفاً​ لنظام العمل في الشرقية

اسبوع من الحملات يطيح بـ ” 208 ” مخالفاً​ لنظام العمل في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*