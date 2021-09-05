احدث الأخبار

ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”
أبرز المواد
 استشاري نفسي يحذر من الشيلات المحرضة: لها تأثير نفسي على المراهقين (فيديو)
محليات
 واشنطن تُدين محاولات الهجوم الحوثية تجاه المملكة
محليات
 أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة
أبرز المواد
 «غرامات للمخالفين تبدأ من 1000 ريال».. متحدث أمانة الشرقية يوضح تفاصيل مبادرة الاستفادة من بقايا الطعام
أبرز المواد
 شاهد.. سرعة تصرف شاب تُنقذ طفلاً تركه والده في مركبة
محليات
 «تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب
منطقة الحدود الشمالية
 البنك المركزي يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ «التمويل العقاري للأفراد»
أبرز المواد
 وكيل الصحة يوضح حقيقة الاختلاف بين لقاحي فايزر وموديرنا.. ويوجه رسالة مهمة حول استرازينيكا
أبرز المواد
 «النيابة العامة» تكشف أحكام نظام العلامة التجارية والعقوبات الخاصة بها
محليات
 سعد الحقيل: تقييمات الإنترنت ليست مقياسا للجودة..ويجب الاهتمام بالترويج عبر التواصل الاجتماعي
أهم الاخبار
 ضبط 36 مُخالفة بمنافذ بيع المستلزمات المدرسية
محليات
عاجل

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان التطورات الأخيرة في أفغانستان

ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”

ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”

أبرز المواد
استشاري نفسي يحذر من الشيلات المحرضة: لها تأثير نفسي على المراهقين (فيديو)

استشاري نفسي يحذر من الشيلات المحرضة: لها تأثير نفسي على المراهقين (فيديو)

محليات
واشنطن تُدين محاولات الهجوم الحوثية تجاه المملكة

واشنطن تُدين محاولات الهجوم الحوثية تجاه المملكة

محليات
أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة

أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة

أبرز المواد

أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة

أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1022940

افتتح الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل اليوم الأحد، مركز المنتزه ؤ، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالله بن عثمان الركيان، ونخبة من رجال الدفاع المدني بالمنطقة.

كما افتتح أمير حائل خمسة مراكز أخرى عن بعد في كل من: (حي أجا, الطريق الدائري, الخطة, الشملي, مركز المخطط بمحافظة الحائط.

واطلع سموه على عرض مرئي عن المواقع الميدانية التي شملها الافتتاح، وتجول داخل مبنى مركز المنتزه، واستعرض القوى البشرية فيه والآلية والتجهيزات الفنية التابعة للمركز.

وأعرب سموه في تصريح صحفي عقب الحفل ، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر لرجال وتجهيزات الدفاع المدني الذي يمكّن من تسجيل نجاحات تصاعدية في مستوى الأداء بمتابعة من سمو وزير الداخلية وحرص معالي مدير عام الدفاع المدني وإخلاص وتفاني رجال الدفاع المدني بالمنطقة، مبدياً سموه اعتزازه بالجهود المستمرة للتطوير التي أثمرت عن افتتاح عدد من المراكز في منطقة حائل، مشيراً سموه إلى أن الأهم من هذه المباني الجديدة هو وجود هؤلاء الرجال الشجعان.

واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أهمية زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم واتباع وسائل السلامة بما يكفل بعد توفيق الله سلامتهم وسلامة المجتمع.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على 5 مناطق في مكة المكرمة

أمطار غزيرة على 5 مناطق في مكة المكرمة
تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

تحذيرات من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*