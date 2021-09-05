أمير حائل يفتتح 6 مراكز للدفاع المدني.. ويوجه نصيحة مهمة لسكان المنطقة

افتتح الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل اليوم الأحد، مركز المنتزه ؤ، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالله بن عثمان الركيان، ونخبة من رجال الدفاع المدني بالمنطقة.

كما افتتح أمير حائل خمسة مراكز أخرى عن بعد في كل من: (حي أجا, الطريق الدائري, الخطة, الشملي, مركز المخطط بمحافظة الحائط.

واطلع سموه على عرض مرئي عن المواقع الميدانية التي شملها الافتتاح، وتجول داخل مبنى مركز المنتزه، واستعرض القوى البشرية فيه والآلية والتجهيزات الفنية التابعة للمركز.

وأعرب سموه في تصريح صحفي عقب الحفل ، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر لرجال وتجهيزات الدفاع المدني الذي يمكّن من تسجيل نجاحات تصاعدية في مستوى الأداء بمتابعة من سمو وزير الداخلية وحرص معالي مدير عام الدفاع المدني وإخلاص وتفاني رجال الدفاع المدني بالمنطقة، مبدياً سموه اعتزازه بالجهود المستمرة للتطوير التي أثمرت عن افتتاح عدد من المراكز في منطقة حائل، مشيراً سموه إلى أن الأهم من هذه المباني الجديدة هو وجود هؤلاء الرجال الشجعان.

واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أهمية زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم واتباع وسائل السلامة بما يكفل بعد توفيق الله سلامتهم وسلامة المجتمع.